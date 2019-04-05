الكاف يُقرر تغيير ملعب الزمالك وحسنية أغادير بالكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقى الجهاز الإداري بنادي الزمالك خطابًا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يُفيد بنقل مباراة الأبيض أمام حسنية أغادير المغربي إلى ملعب الجيش الثالث بالسويس.

وكان من المقرر أن تُقام المباراة يوم 14 أبريل الجاري على ملعب بتروسبورت لحساب إياب الدور الـ8 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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وأفاد مراسل يلا كورة أن الجهاز الإداري بالنادي تلقى خطابًا من جانب الكاف يُفيد بنقل المواجهة إلى ملعب الجيش بالسويس بدلا من ملعب بتروسبورت.

وأبدى الاتحاد الإفريقي في وقتٍ سابق رفضه إقامة أي مباريات في البطولات الإفريقية على ملعب برج العرب بسبب سوء أرضيته.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك سيخوض مباراة الذهاب يوم الأحد في مدينة أغادير المغربية.