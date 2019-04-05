رياضة | فلفل بعد التتويج بالسوبر الإفريقي: لم نفقد الأمل حتى الرمق الأخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلفل بعد التتويج بالسوبر الإفريقي: لم نفقد الأمل حتى الرمق الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمود خليل فلفل حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتحقيق حلمه بالتتويج الثاني بالسوبر الإفريقي والتأهل لكأس العالم للاندية علي حساب الأهلي بنتيجة ٣٨ / ٣٥ .

وأشار فلفل إلى أن كل لاعبي الفريق كانوا رجالا والكل كان هدفه اللقب وحتي آخر لحظة لم يفقد الأمل في الانتصار وهو ما تحقق بخبرة وعزيمة لاعبي الفريق.

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ووجه فلفل الشكر لمدربه حمادة الروبي علي الحديث معه بشكل مستمر وقراءة المنافس بشكل مستمر وكذلك صديقه محمد علي حارس الفريق، مؤكدا أنه ليس المهم من يشارك ولكن الأهم هو تحقيق الانتصار، موضحا أنه ومحمد علي وهشام السبكي اخوة وهدفهم هو انتصار الزمالك.