رياضة | أحمد الأحمر: الروح القتالية سر التتويج بالسوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الأحمر: الروح القتالية سر التتويج بالسوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك بالروح القتالية التي كان عليها لاعبو الفريق في مواجهة الأهلي أمس التي فاز بها الزمالك بنتيجة ٣٨ / ٣٥ وتوج بالسوبر الافريقي وتأهل لكأس العالم للأندية بالسعودية.

وأضاف "الأحمر" أن جميع اللاعبين والجهاز الفنى لكوماندوز اليد لم يبخلوا بنقطة عرق حتي أخر اللقاء، مشيرا إلى أن الجميع كانت لديه ثقة المكسب وهو ما تربي عليه جميع لاعبي الفريق علي مدار تاريخهم .

ووجه أسطورة يد الزمالك الشكر للثنائي التونسي أسامة البوغانمي واسكندر زايد واللذين شاركا علي سبيل الإعارة في المباراة، مؤكدا أنهما كانا إضافة قوية للفريق وساهما بقوة في الانتصار وأصبحا جزءا من عائلة يد الزمالك.