رياضة | الإصابات تضرب آينتراخت فرانكفورت قبل لقاء شالكه

أعلن أدي هيتير، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الجمعة، أن الفريق سيفتقد جهود 3 من لاعبيه في المباراة المقررة أمام شالكه غدا السبت، في المرحلة الـ28 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وأشار المدرب في الوقت نفسه إلى أنه يتطلع إلى استعادة الثلاثي، اللياقة في الوقت المناسب قبل المباراة المرتقبة أمام بنفيكا البرتغالي، يوم الخميس المقبل، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وأوضح هيتير، أنه سيفتقد جهود سيبستيان رود (إصابة في ربلة الساق) وميات جاسينوفيتش (القدم) وسيبستيان هالر (عضلات البطن).