رياضة | لاسارتي يتحدث عن مواجهة الأهلي وصن داونز وسقوط الأمطار قبل اللقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتحدث عن مواجهة الأهلي وصن داونز وسقوط الأمطار قبل اللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال تعد مهمة للغاية، خاصة أنها تبقى خطوة مهمة في مشوار البطولة.



وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي أن الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب.

وأوضح أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب إفريقيا بداية من فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للأهلي، مؤكدًا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على استكمال المشوار الإفريقي بنجاح.

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