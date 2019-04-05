رياضة | لاسارتي يتحدث عن مواجهة الأهلي وصن داونز وسقوط الأمطار قبل اللقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يتحدث عن مواجهة الأهلي وصن داونز وسقوط الأمطار قبل اللقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال تعد مهمة للغاية، خاصة أنها تبقى خطوة مهمة في مشوار البطولة.
وأضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي أن الأمور في دوري الأبطال تزداد قوة وصعوبة من دور لآخر، والأهلي الآن في ربع النهائي، وهناك 8 فرق وصلت لهذا الدور جميعها لديها نفس الرغبة والطموح للوصول للمربع الذهبي والفوز باللقب.
وأوضح أن سقوط الأمطار التي هطلت بكثافة على جنوب إفريقيا بداية من فجر اليوم لا تمثل أدنى مشكلة للأهلي، مؤكدًا جاهزية الجميع لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على استكمال المشوار الإفريقي بنجاح.
وقال لاسارتي إن الأهلي أمامه 180 دقيقة فقط هما مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام صن داونز، وأن الفريق يتطلع لتخطي هذه المرحلة؛ من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأشار إلى أن الأهلي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام، حيث واجه الزمالك في ظروف صعبة، وبعدها خاض مباراة الاتحاد التي كان الفريق في حاجة ماسة لتحقيق الفوز بها؛ من أجل الاستمرار بقوة في المنافسة على لقب بطولة الدوري.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي شدد المدير الفني للأهلي على أن الجميع يبحث غدا أمام بطل جنوب إفريقيا عن تحقيق الفوز ــ رغم كل الظروف المحيطة ــ؛ من أجل تحقيق الهدف المنشودة بحصد لقب البطولة الإفريقية.