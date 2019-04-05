رياضة | تصريح مثير من رئيس برشلونة بشأن "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من رئيس برشلونة بشأن "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه سيبدأ في العام المقبل التفاوض مع نجم الفريق ليونيل ميسي، لتجديد عقده الذي سينتهي في موسم 2021، آملًا أن يرتبط "البرغوث" بعقد "أبدي" مع النادي الكتالوني.

وفي مقابلة مع شبكة (إي إس بي إن)، قال بارتوميو إن ميسي "لاعب لنادٍ واحد فقط"، مؤكدًا أن نادي برشلونة يرغب في استمراره في ارتداء قميص البلاوجرانا "لأعوام عديدة".

وشدد: "نريد أن يجدد عقده. يتبقى له عامان في العقد، لكن ميسي لازال شابًا، بإمكانه التجديد في أسلوب لعبه وفي طريقة أدائه. أعتقد أن ميسي لازال أمامه أعوامًا عدة للعب. العام القادم سنتحدث معه لكي يستمر معنا".

وكان ميسي الذي سيبلغ 32 عامًا في 24 يونيو/ حزيران القادم، قد توصل لاتفاق في عام 2017 مع نادي برشلونة لتجديد عقده حتى عام 2021 بشرط جزائي يصل إلى 700 مليون يورو.

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ويعد صاحب القميص رقم "10" الهداف التاريخي للفريق، كما أنه هداف برشلونة خلال الموسم الحالي باجمالي 42 هدفًا، سجلها في كل المسابقات.

وأضاف بارتوميو: "ميسي لاعب يعرف جيدًا قدراته البدنية، والذهنية، واليوم الذي سيشعر فيه بأنه أصبح لا يؤدي كما ينبغي سيترك اللعبة. آمل أن يكون هذا اليوم بعيدا للغاية، لأن الحقيقة أنه يصنع الفارق في كل مباراة. نتمنى أن تكون له حياة كروية ممتدة، لكي نواصل الاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها".

وأتم: "ميسي هو أفضل لاعب في العالم، وهو يظهر ذلك في كل مباراة بكل موسم، وعلاقته ببرشلونة ستستمر للأبد. دائمًا أقارنه ببيليه، الذي لعب دائمًا مع سانتوس. أريده أن يكون كذلك، ويبقى دائمًا في برشلونة، سواء كلاعب أو بعد ذلك".

وخاض بيليه مسيرة حافلة مع نادي سانتوس البرازيلي امتدت من عام 1956 حتى 1974، قبل أن ينهي مسيرته في نادي نيويورك كوزموس الأمريكي الذي لعب له بين عامي 1975، و1977.

