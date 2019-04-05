اليوم.. لاسارتي يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وصن داونز

يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة برفقة أحد لاعبي الفريق وذلك في الثانية والنصف ظهربقاعة مؤتمرات ملعب لوكاس موريبي، وذلك للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز الجنوب إفريقي.
ويلتقي الأهلي مع نظيره صن داونز في الثالثة عصر غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.
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