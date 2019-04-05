رياضة | ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل مواجهة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعيد مدافعه قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره إيبار يوم غد السبت ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري.

ذكر موقع البرنابيو، أن الحصة التدريبة الأخيرة لريال مدريد اليوم استعداداً لمواجهة إيبار بعثت أخبار سعيدة للمدرب زيدان بعودة كارفاخال للتدريب مع زملائه.

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واضاف الموقع، ان كارفاخال شارك اليوم في التدريبات الجماعية، بعد التعافي الكامل من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات السابقة.

وبات من المتوقع مشاركة كارفاخال في المباريات القادمة لريال مدريد لكن هناك شكوك حول مشاركته يوم غد أمام إيبار ولكن يظل القرار النهائي في يد المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.

الجدير بالذكر أن مواجهة إيبار ستكون الرابعة للمدير الفني زين الدين زيدان مع ريال مدريد، بعدما فاز على سيلتا فيجو وهويسكا على التوالي ثم خسر من فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.