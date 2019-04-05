انت الان تتابع تفاصيل خبر سان جيرمان يخطط للانتقام من يونايتد.. ماذا سيفعل؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 11:58 صباحاً - يخطط نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان للانتقام من مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ الذي تسبب في إقصائه هذا الموسم من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الخميس، أن النادي الباريسي يستعد لتوجيه ضربة قاضية لمانشستر يونايتد؛ من خلال دخوله في مفاوضات جادة مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن بطل فرنسا أبدى استعداده الكامل لتنفيذ طلبات الحارس الإسباني المالية من أجل الحصول على خدماته، بداية من الموسم الكروي المقبل.

Advertisements

وأشارت إلى أن الإدارة الباريسية مستعدة لدفع 350 ألف جنيه إسترليني (457 ألف دولار أمريكي) كراتب أسبوعي للحارس الإسباني من أجل إقناعه باللعب في "حديقة الأمراء".

ولفتت إلى أن دي خيا طلب المبلغ آنفاً من إدارة مانشستر يونايتد مقابل الاستمرار في ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحُمر"، وفي هذه الحالة سيكون الأعلى أجراً في الفريق الإنجليزي العريق.

وينتهي عقد الحارس الإسباني بنهاية الموسم المقبل، ما يمنح سان جيرمان أفضلية كبيرة في عملية المفاوضات، خاصة أن مانشستر يونايتد يتطلع للحصول على مقابل مالي جيد بدلاً من خروجه مجاناً، قبل 6 شهور من نهاية عقده، كما تنص لوائح الفيفا.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حين قلب هزيمته في عقر داره بثنائية نظيفة إلى فوز في ملعب سان جيرمان إياباً؛ بنتيجة (3-1)، لينتزع بطاقة العبور لربع نهائي دوري الأبطال، حيث سيُلاقي برشلونة الإسباني في مواجهة كروية مرتقبة.