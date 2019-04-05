الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم الجمعة الوافق 5-4-2019 مواجهات مثيرة في الدوريات العالمية والبطولات حيث يلعب يونيفرسيداد كاتوليكا – تشيلي ضد جريميو – البرازيل وبرتاد – باراجواي مع روزاريو سنترال – الأرجنتين وسبورتينج كريستال – بيرو ضد اولمبيا – باراجواي في كأس الليبرتادوريس.
فيما يواجه ماينز فريق فرايبورج في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ويلعب بوردومع مارسيليا ضمن الأسبوع 31 للدوري الفرنسي.
وفي الدوري البرتغالي يلعب بورتو ضد بوافيستا وفي الدوري التركي الممتاز فيواجه طرابزون سبور فريق أنطاليا سبور فيما يلعب ليفربول ضد ساوثمبتون في الدوري الانجليزي الممتاز.
وفيما يلي أبرز المباريات في خدمة البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة الإتحاد والباطن بث مباشر في الدوري السعودي
https://www.alweeam.com.sa/583734
مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر في الدوري السعودي
https://www.alweeam.com.sa/583732
مشاهدة مباراة ليفربول وساوثمبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/583731
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