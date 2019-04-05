شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عرضاً رسمياً لدجلة لشراء محمد عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مسئولو الزمالك محمد عبد العاطى، لاعب فريق وادى دجلة، بتقديم عرض رسمى لمسؤلى ناديه خلال الفترة المقبلة، من أجل ضمه لصفوف القلعة البيضاء فى انتقالات الصيف المقبلة.
وتأكد مسئولو الزمالك من رغبة عبد العاطى فى انضمامه للقلعة البيضاء، إلا أن اللاعب مازال مرتبطاً بعقد مستمر مع دجلة لمدة 3 مواسم مقبلة.
ويعد "عبد العاطى" أحد المرشحين بقوة لتدعيم خط الوسط الموسم المقبل، خاصة أن النادى الأبيض يرغب فى دعم صفوفه بعدد من المواهب فى الموسم المقبل، خاصة من صغار السن، وفقًا لسياسة التوازن الخاصة بمعدل الأعمار داخل الفريق.
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