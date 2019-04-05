مدرب الزمالك الأسبق يتوج بالدوري القطري بعد الفوز بسباعية على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توج البرتغالي جيزفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق للزمالك بالدوري القطري بعدما قاد فريقه السد لسحق الأهلي 7 - 2 في الجولة الـ 21 من الدوري القطري.

وعزز السد صدراته فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الدحيل، صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية.

فيريرا صاحب أخر لقب دوري توج به الزمالك عبر سعادته بتتويج فريقه ببطولة الدوري القطري لكرة القدم، بعد غياب دام ست سنوات.

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وقال فيريرا فت تصريحات صحفية : " الفوز الكبير بالسبعة على فريق الأهلي كان أفضل احتفالية للسد، فقد أكدنا به أن التتويج بالدوري كان عن جدارة واستحقاق".

وأضاف:" السد هو أفضل فريق في قطر هذا الموسم والتتويج ببطولة الدوري تكليل لجهود الجميع خلال موسم طويل".

ورفض فيريرا الإفراط في الفرحة باللقب، وأردف:" هذا الدرع سيكون محفورا في سجلات السد والأن نفرح بالتتويج باللقب مع الجماهير على أن نبدأ الاستعداد للمباراة الهامة التي تنتظرنا أمام باختاكور الأوزبكي في طشقند في دوري أبطال آسيا."

ويحتل السد الذي توج باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة، المركز الأول في المسابقة برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الدحيل، صاحب المركز الثاني.