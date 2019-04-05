محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
توج البرتغالي جيزفالدو فيريرا المدير الفنى الأسبق للزمالك بالدوري القطري بعدما قاد فريقه السد لسحق الأهلي 7 - 2 في الجولة الـ 21 من الدوري القطري.
وعزز السد صدراته فى جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الدحيل، صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية.
فيريرا صاحب أخر لقب دوري توج به الزمالك عبر سعادته بتتويج فريقه ببطولة الدوري القطري لكرة القدم، بعد غياب دام ست سنوات.
وقال فيريرا فت تصريحات صحفية : " الفوز الكبير بالسبعة على فريق الأهلي كان أفضل احتفالية للسد، فقد أكدنا به أن التتويج بالدوري كان عن جدارة واستحقاق".
وأضاف:" السد هو أفضل فريق في قطر هذا الموسم والتتويج ببطولة الدوري تكليل لجهود الجميع خلال موسم طويل".
ورفض فيريرا الإفراط في الفرحة باللقب، وأردف:" هذا الدرع سيكون محفورا في سجلات السد والأن نفرح بالتتويج باللقب مع الجماهير على أن نبدأ الاستعداد للمباراة الهامة التي تنتظرنا أمام باختاكور الأوزبكي في طشقند في دوري أبطال آسيا."
ويحتل السد الذي توج باللقب قبل جولة من نهاية المسابقة، المركز الأول في المسابقة برصيد 54 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن الدحيل، صاحب المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك الأسبق يتوج بالدوري القطري بعد الفوز بسباعية على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.