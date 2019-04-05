رئيس الزمالك عن واقعة السجائر: طهَّرت النادي.. وتركت فيديو لأولادي "هيخلص على الكل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف رئيس الزمالك تفاصيل المشاجرة التي وقعت بينه وبين سيدتين في النادي النهري بكورنيش النيل بسبب قيامهن بتعاطي الحشيش عن طريق التدخين داخل النادي مساء أمس الخميس.

وقال رئيس الزمالك في فيديو عبر "يوتيوب": "تلقيت اتصالاً هاتفيًا من أمن النادي يفيد بوجود سيدتين، إحداهن ليست عضوة، يتعاطين الحشيش داخل النادي".

وأضاف: "فكان من الطبيعي أن أتوجه فورًا إلى النادي، وألقيت علبة السجائر والقداحة في النيل، فقاما بتهديدي بالحبس لكنني حررت محضرًا ضدهما في النيابة العامة".

وتابع: "اتصل بي زوج السيدة وقال لي (أبوس جزمتك اعمل محضر في الشتيمة اللي قالتها، وبلاش موضوع الحشيش عشان مستقبلها لأنها تعمل في التليفزيون)".

وأوضح: "من صور الفيديو المنتشر ليست عضوة في النادي وهددت بمسؤول كبير في الدولة، لكن الكاميرات الخاصة بالنادي رصدت إهانات السيدة واعتداءها على أفراد الأمن".

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وأكمل: "هل تم اختلاق تلك القصة الوهمية؛ لأن الزمالك تُوج ببطولة سوبر أفريقيا لكرة اليد؟".

وأكد: "لا أخاف، (هتقتلوني أو هتلفقوا لي قضية، أنا سايب فيديو لأولادي هيخلص على الكل)، أنا أكثر شخص يحب مصر ولا يزايد أحد على حبي لبلدي".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "هل تريدون مني أن أترك امرأة تتعاطى المخدرات في النادي؟ طهرت النادي لأننا نربي النشء المحترم، ونادي الزمالك محترم وسيظل محترمًا".

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