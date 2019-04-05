والد ميسي في خطر

احتجزت الشرطة الأرجنتينية والد النجم ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، خورخي ميسي، لقيامه بدهس سائق دراجة نارية.

ووقع الحادث الخميس في بلدة روزاريو، عندما اصطدمت سيارة والد ميسي بسائق الدراجة النارية الشاب، الذي أصيب بجروح طفيفة فقط وتم نقله للمستشفى، وفقاً لمحطة TN الأرجنتينية.

ووبحسب وسائل إعلام محلية، فإن خورخي ميسي غادر قسم الشرطة الذي احجتز به بعدما لم يبدأ سائق الدراجة النارية أي إجراءات قانونية ضده.

يذكر أن الحادث وقع جنوبي مدينة روزاريو، في الحي الذي عاش فيه ميسي طفولته، والذي مازال أقاربه يسكنون به.