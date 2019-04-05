برشلونة يحضر لصفع الأتليتكو بالضربة القاضية

يسعى فريق برشلونة إلى القضاء على آمال أتلتيكو مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم تماماً، وذلك حينما يستضيف فريق المدرب دييغو سيميوني، غداً السبت، في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويحتل الفريق الكاتالوني صدارة المسابقة بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني، إذ سيمكنهم الفوز من التحليق في الصدارة مع تبقي سبع مباريات على نهاية البطولة.

وفي حالة تعثر برشلونة، كما حدث في الجولة الماضية بتعادله 4-4 مع فياريال الثلاثاء الماضي، وانتصار أتلتيكو، ستقل الفجوة إلى خمس نقاط، مما يزيد من الضغط على حامل لقب المسابقة.

ويتطلع أتلتيكو لتحقيق فوز غير متوقع في قمة الدوري الإسباني، بينما يضع برشلونة أنظاره على مشواره في دوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الثمانية للمسابقة يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ ينافس حالياً على ثلاث بطولات في محاولة لتحقيق الثلاثية التاريخية.

ويعتقد المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفريدي، أن التعادل الصعب مع فياريال، سيخدم برشلونة بشكل جيد حينما يواجه أتلتيكو غداً السبت.

ويسعى أتليتيكو، الذي تغلب على جيرونا 2-0 يوم الثلاثاء الماضي، إلى إنعاش آماله في الفوز باللقب، بعد إقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي، إذ خسر 2-3 في مجموع المباراتين رغم فوزه على ملعبه 2-0 في دور الستة عشر للمسابقة.

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وطالب المدير الفني لأتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، لاعبيه بأن يكونوا في أعلى مستوياتهم قبل مواجهة السبت المصيرية.

وسيتعين على أتلتيكو مواجهة برشلونة بدون ثلاثة من عناصره الأساسية الهجومية، إذ سيغيب ألفارو موراتا ودييغو كوستا وتوماس ليمار عن المباراة، تاركين الفرنسي أنطوان غريزمان لقيادة الخط الأمامي للفريق.

وكان غريزمان قريباً من الانضمام إلى برشلونة في الصيف الماضي، ولكنه قرر البقاء في أتلتيكو مدريد، ونشر قراره في فيلم وثائقي.

ويمكن لغريزمان أن يتوقع ترحيباً فاتراً من أنصار برشلونة، بعد أن غازل النادي الكاتالوني، قبل أن يقرر البقاء في أتلتيكو.

ويواصل ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، مسيرته الحزينة حتى نهاية الموسم، حينما يواجه إيبار صاحب المركز العاشر.

وتذوق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الهزيمة الأولى له في ولايته الثانية مع الفريق، حينما خسر أمام فالنسيا 1-2 الأربعاء الماضي.

وفي باقي المباريات، يلعب سلتا فيغو مع ريال سوييداد وفياريال مع ريال بيتيس، وجيرونا مع إسبانيول، ورايو فاليكانو مع إيبار، وألافيس مع ليغانيس، وخيتافي مع أتلتيك بلباو، وبلد الوليد مع إشبيلية، وليفانتي مع هويسكا.