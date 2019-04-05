مدرب النصر لا يفكر في الهلال

أشاد مدرب النصر، البرتغالي روي فيتوريا، بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق وفوزهم على الرائد 5-0 أمس الخميس، في الجولة السادسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).
وقال فيتوريا في تصريحات عقب نهاية المباراة أن “لاعبيه قدموا أداءً متميزاً في الآونة الأخيرة”، خلال مواجهة الجيل في الكأس ومباراة الهلال في الدوري.
وأضاف المدرب البرتغالي: “لابد لنا أن نترك بصمة.. نحن في مرحلة حاسمة للغاية، ولدينا أربع مواجهات متبقية، سنعتبرها مثل المباريات النهائية”.
واختتم فيتوريا حديثه قائلاً: “لا يوجد ما يدعونا للقلق، نحن في المركز الأول وبالاجتهاد سوف نستمر في الصدارة”.
ويتصدر النصر ترتيب جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة بعد الفوز على الرائد، متفوقاً بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.
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