بالتفاصيل.. المخدرات وراء أزمة رئيس الزمالك مع الأعضاء في النادي النهري

كشف رئيس الزمالك ، التفاصيل الكاملة للواقعة المنتشرة حول ما حدث أمس في النادي النهري .

واشار رئيس الزمالك ، بأنه تلقى اتصال من أمن النادي النهري ، بوجود سيدتين في النادي أحدهما من العضوات والأخرى غير عضوة في النادي تقومان بتعاطي حشيش .

وأوضح بأنه قام بإلقاء علبة السجائر في النيل ، لأنه من العيب أن يحدث ذلك داخل نادى محترم ، موضحا بانه تم اختلاق قصة وهمية ، من السيدة التي كانت تتعاطي الحشيش ، من أجل التعتيم على موضوع تعاطيها المخدرات ، مشيرا بانه لن يسمح بمثل تلك الأمور أن تحدث داخل النادي .

وأشار رئيس الزمالك ، بأنه تم تحرير محضر بالواقعة في النيابة العامة ، والكاميرات الخاصة بالنادي النهري قامت بتصوير واقعة اعتدائهما على أفراد الأمن

Advertisements

وأوضح بأن زوج السيدة التي كانت تتعاطى الحشيش داخل النادي قام بالاتصال به من أجل عدم تحرير محضر بواقعة تناولها للمخدرات ، من أجل الحفاظ على مستقبله

وتعرض رئيس نادي الزمالك امس الخميس لأزمة كبيرة بالنادي النهري التابع للقلعة البيضاء في ميت عقبة.

وبدأ الأمر بدخول رئيس نادي الزمالك في نقاش حاد مع إحدى العضوات داخل النادي النهري، ليدخل الثنائي في مشاجرة حادة وتطور الأمر وقام رئيس النادي الأبيض بالدخول في تراشق لفظي مع العضوات، قام خلالها بتوجيه ألفاظ نابية لهن.