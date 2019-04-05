تسعى وزارة الشباب والرياضة لتفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب، والاستثمار في تطوير إنشاءاتها وتعظيم مواردها بمشاركة القطاع الخاص لتخفيف العبء عن موارد الدولة، وقد أسفرت المزايدات العلنية التي طرحتها الوزارة عن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية داخل 32 مركز شباب في 10 محافظات حتى الآن.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإنشاءات التي ستنفذها شركات القطاع الخاص بنظام الاستثمار بحق الانتفاع لمدة محددة داخل تلك المنشآت191 مليونًا و403 آلاف جنيه قيمة إنشاء حمامات سباحة وملاعب رياضية وصالات لياقة بدنية، وقاعات مناسبات، ومحلات تجارية،وتحصل مراكز الشباب التي بدأت بها المشروعات الإنشائية الآن على عائدات يبلغ إجماليها 6 ملايين جنيه سنوياً.
وتقام المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء من إجراءاتها داخل مراكز شباب «أبو المطامير وإيتاى البارود وكفر الدوار
كانت هذه تفاصيل خبر 191 مليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في 32 مركز شباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.