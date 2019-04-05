191 مليون جنيه استثمارات القطاع الخاص في 32 مركز شباب

تسعى وزارة الشباب والرياضة لتفعيل الإدارة الاقتصادية بمراكز الشباب، والاستثمار في تطوير إنشاءاتها وتعظيم مواردها بمشاركة القطاع الخاص لتخفيف العبء عن موارد الدولة، وقد أسفرت المزايدات العلنية التي طرحتها الوزارة عن إقامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية داخل 32 مركز شباب في 10 محافظات حتى الآن.

وتبلغ القيمة الإجمالية للإنشاءات التي ستنفذها شركات القطاع الخاص بنظام الاستثمار بحق الانتفاع لمدة محددة داخل تلك المنشآت

191 مليونًا و403 آلاف جنيه قيمة إنشاء حمامات سباحة وملاعب رياضية وصالات لياقة بدنية، وقاعات مناسبات، ومحلات تجارية،وتحصل مراكز الشباب التي بدأت بها المشروعات الإنشائية الآن على عائدات يبلغ إجماليها 6 ملايين جنيه سنوياً.

وتقام المشروعات الاستثمارية التي تم الانتهاء من إجراءاتها داخل مراكز شباب «أبو المطامير وإيتاى البارود وكفر الدوار

والحرية» بمحافظة البحيرة، ومراكز شباب «المنشية الجديد وشبين القناطر وشبرا الخيمة وقليوب» بالقليوبية، ومركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بمحافظة الفيوم، ومركز شباب سموحة ونادى السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، ومراكز شباب «البهوت، الخيارية، ميت غمر، أجا، أبو داود السباخ» بالدقهلية، ومركز شباب شبين الكوم ومركز شباب مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومراكز شباب «الهنداو، الخارجة، الفرافرة، الجديدة، باريس» بالوادى الجديد، ومراكز شباب «أبنوب، أبو تيج، ديروط، موشا» بأسيوط، ومراكز شباب «البيكباشي، إمبابة، الكوم الأخضر» ونادى الدقي بالجيزة، ومركز شباب السلام بالإسماعيلية.