إنبى جاهز لموقعة الداخلية.. وماهر متفائل بالبقاء فى الممتاز

يؤدى فريق إنبى مرانه الرئيسى اليوم «الجمعة» استعدادًا للقاء الداخلية بعد غد الأحد ضمن الجولة الـ28 للدورى الممتاز.

وكانت الفرحة قد سيطرت على اللاعبين والجهاز الفنى بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف أحمد شكرى وتذوق الفريق بعد غياب منذ 9 يناير الماضى الفوز على طلائع الجيش طعم الانتصار. وحصل الفريق على راحة الأربعاء الماضى وبدأ أمس التدريبات بقوة استعداداً للقاء الداخلية.

وحرص مجلس ادارة النادى برئاسة المهندس علاء خشب

ونائبه المحاسب زكريا السيد على النزول لغرفة خلع الملابس لتهنئة اللاعبين على استعادة الانتصارات من جديد.

وتأكد غياب محمود توبة عن لقاء الداخلية لحصوله على الإنذار الثالث فى لقاء الإنتاج الحربى.

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وأكد على ماهر المدير الفنى لإنبى أن الفوز على الإنتاج الحربى جاء فى وقته لأسباب كثيرة أهمها حاجة الفريق للفوز للخروج من الظروف التى عاشها

منذ فترة طويلة حيث لم تكن المشكلة فنية بقدر انها نفسية ونزول اللاعبين لكل مباراة على أنها عملية انتحارية وهو ما يمثل ضغوطاً أكثر على كل لاعب بدء من حارس المرمى حتى اللاعب البديل الجالس على دكة الاحتياطى.

وقال: ما زال امام الفريق الكثير للخروج من عنق الزجاجة حيث سيستمر الصراع من أجل البقاء لأكثر من نصف فرق الدورى الممتاز تعانى من هذا الصراع لتقارب المستوى فى النقاط والمستوى مبديا تفاؤله بالخروج من عنق الزجاجة بعد الروح التى شاهدها فى المباريات الأخيرة خاصة أمام الانتاج الحربى.