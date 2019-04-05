وزيرا الرياضة والطيران يبحثان الإستعدادات لإستقبال المشاركين في أمم إفريقيا

التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى ،أمس الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة إسهامات وزارة الطيران المدنى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخباً حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الطيران باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في استقبال وتوديع المشاركين في البطولة من بعثات المنتخبات الإفريقية، وكبار الزوار والوفود المرافقة، وكذا الاستعداد لمراسم قرعة البطولة يوم 12 ابريل.
كما تم الإعلان عن تخصيص صالة وصول داخل المطارات المصرية للمنتخبات الإفريقية المشاركة بالبطولة، وإقامة وحدات خاصة لهم بالمطارات لتسهيل انهاء إجراءات الوصول والسفر، وذلك بعد مقابلة اللجنة التنظيمية للبطولة والاتفاق على تقديم كافة التسهيلات.
وبحث وزير الشباب والرياضة مع وزير الطيران المدني مجموعة من بنود التعاون بين الوزارتين في الفترة المقبلة منها إقامة مكتب لمصر للطيران داخل إحدى المنشآت الشبابية التابعة لوزارة
كما تم الاتفاق على قيام وزارة الشباب والرياضة بدراسة تطوير ورفع كفاءة بعض المنشآت الرياضية بنادى ايرو سبورت التابع لوزارة الطيران، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام القادمة.
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