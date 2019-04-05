مصر تستضيف النسخة السادسة من بطولة أفريقيا للرماية

يستعد الاتحاد المصرى للرماية، برئاسة اللواء حازم حسنى، لاستضافة فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، على ميادين نادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة من 12 وحتى 14 أبريل الجارى.

وتقام البطولة بمشاركة 225 رامياً ورامية من 12 دولة بمختلف أنحاء العالم وهى: إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، اليابان، الأرجنتين، أمريكا، السعودية، ليبيا ومصر البلد المضيف.

وتنطلق البطولة بحفل افتتاح ضخم يحضره جون فرانسوا بالينكس، نائب رئيس الاتحاد الدولى

للرماية، وممثلون عن كافة وفود الدول المشاركة بالبطولة.

وتشهد البطولة منافسات شرسة من اليوم الأول، حيث تنطلق يوم 12 أبريل بمسابقة كأس الرئيس، فيما تقام بطولة الجائزة الكبرى فى اليوم الثانى.

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وتختتم المنافسات يوم 14 من أبريل الجارى، من خلال فعاليات البطولة الأفريقية والتى يشارك بها الرماة جميعهم من مختلف أنحاد العالم.

وأكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية،

أن استضافة مصر للبطولة الأفريقية المقبلة حدث مهم وله أبعاد مختلفة فبجانب الناحية الرياضية ، يحسن من الصورة الخارجية لمصر وينعكس بالإيجاب على السياحة ويؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف «حسنى»، أن مصر تشارك بعدد كبير من الرماية، وتأمل فى أن تمثل تلك البطولة فرصة جيدة للاحتكاك بالمدارس الخارجية خاصة مع تواجد رماة من أوروبا والدول العربية وشرق آسيا وأمريكا، وكل ذلك يكسبهم خبرات كبيرة للمشاركة فى المحافل الدولية الكبرى.

وختم رئيس الاتحاد الأفريقى، بأنه يتوقع أن يظهر رماة المنتخب المصرى بشكل جيد وينافسوا بشكل كبير على المراكز الأولى فى البطولات الثلاث.