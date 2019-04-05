يستعد الاتحاد المصرى للرماية، برئاسة اللواء حازم حسنى، لاستضافة فعاليات البطولة الأفريقية السادسة للرماية على الأطباق المروحية، على ميادين نادى الصيد المصرى بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة من 12 وحتى 14 أبريل الجارى.
وتقام البطولة بمشاركة 225 رامياً ورامية من 12 دولة بمختلف أنحاء العالم وهى: إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، بلجيكا، اليابان، الأرجنتين، أمريكا، السعودية، ليبيا ومصر البلد المضيف.
وتنطلق البطولة بحفل افتتاح ضخم يحضره جون فرانسوا بالينكس، نائب رئيس الاتحاد الدولىللرماية، وممثلون عن كافة وفود الدول المشاركة بالبطولة.
وتشهد البطولة منافسات شرسة من اليوم الأول، حيث تنطلق يوم 12 أبريل بمسابقة كأس الرئيس، فيما تقام بطولة الجائزة الكبرى فى اليوم الثانى.
وتختتم المنافسات يوم 14 من أبريل الجارى، من خلال فعاليات البطولة الأفريقية والتى يشارك بها الرماة جميعهم من مختلف أنحاد العالم.
وأكد اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للرماية،
وأضاف «حسنى»، أن مصر تشارك بعدد كبير من الرماية، وتأمل فى أن تمثل تلك البطولة فرصة جيدة للاحتكاك بالمدارس الخارجية خاصة مع تواجد رماة من أوروبا والدول العربية وشرق آسيا وأمريكا، وكل ذلك يكسبهم خبرات كبيرة للمشاركة فى المحافل الدولية الكبرى.
وختم رئيس الاتحاد الأفريقى، بأنه يتوقع أن يظهر رماة المنتخب المصرى بشكل جيد وينافسوا بشكل كبير على المراكز الأولى فى البطولات الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف النسخة السادسة من بطولة أفريقيا للرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.