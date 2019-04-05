النجوم يجدد الثقة فى مؤمن سليمان

جدد مجلس إدارة نادى النجوم برئاسة محمد الطويلة، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مؤمن سليمان، بالرغم من التعادل المخيب مع الداخلية فى الجولة 27 من بطولة الدورى الممتاز.

وتسيطر حالة من القلق الشديد على مجلس إدارة النجوم، بسبب تذيل الفريق لجدول مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم، برصيد 24 نقطة فقط، بعد خوض 27 مباراة.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول منح إدارة النادى فرصة أخيرة فى مباراتى الجونة وبتروجت فى الدورى الممتاز، من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط، ولكن مجلس الإدارة نفى الأمر جملة وتفصيلاً.

وشدد الطويلة على دعمه الكامل للجهاز الفنى

واللاعبين خلال المرحلة الصعبة القادمة، لتحقيق حلم البقاء فى الدورى، بالرغم من صعوبة المنافسة فى الموسم الحالى الذى يعتبر من أقوى وأشرس المواسم.

وأشار الطويلة إلى أنه ما زال مؤمناً بقدرة فريقه على الهروب من قاع الجدول والقفز إلى منطقة الأمان بوسط الجدول خلال الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة، موضحاً أن انتصار الفريق فى مباراتين على التوالى سيقفز بالفريق خارج منطقة الهبوط.

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من جانبه، أكد مؤمن سليمان فى تصريحات خاصة للوفد، أن فريقه يقدم مستوى جيداً بالمباريات الأخيرة بالرغم من

تراجع النتائج، وأن اللاعبين والجهاز الفنى يقاتلون فى كل مباراة من أجل حصد النقاط والهروب من قاع الجدول.

وشدد سليمان على صعوبة المنافسة فى الموسم الحالى فى ظل تقارب المستويات بين الفرق، والدليل على ذلك أن الفرق العشرة الأخيرة بالجدول ما زالت مهددة بالهبوط حتى الآن.

وتمنى المدير الفنى للنجوم، سرعة تعافى الحارس الدولى المخضرم عصام الحضرى من الإصابة التى أبعدته عن المباريات فى الفترة الأخيرة، موضحاً أن عودة الحضرى الأسطورى ستمنح الفريق قوة وثقة كبيرة خلال المرحلة الصعبة الأخيرة من عمر المسابقة.

وأشار «سليمان» إلى أن الحضرى لم يشارك فى التدريبات الجماعية حتى الآن وأنه يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى، وأنه علاقته مع الحضرى ممتاز ورائعة للغاية وتجمعهما صداقة طويلة منذ 25 عاماً حينما كانا فى المنتخب الأولمبى.