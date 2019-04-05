الأهلى يجهز القوة الضاربة لموقعة صن داونز.. وأجاي الأقرب لقيادة الهجوم

لا صوت يعلو داخل النادى الأهلى فوق صوت اللقاء المرتقب أمام ماميلودى صن داونز المقرر فى الثالثة عصر غدٍ السبت فى جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم حيث يؤدى الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم الجمعة على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» الذى يستضيف المباراة.

ويعقد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الأهلى، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة للحديث عن المباراة برفقة حسام عاشور قائد ولاعب وسط الفريق الأحمر كما يؤدى الفريق مرانه الأخير والذى يشمل فقرات استشفائية وأيضًا بعض العديد من الأمور التكتيكية.

وعقد لاسارتى جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتابع المدرب الأوروجويانى عدة مباريات لفريق صن داونز آخرها أمام أورلاندو بيراتيس فى الدورى الجنوب أفريقى كما تم اقتطاع أجزاء من مباراتى الأهلى الأخيرتين مع الزمالك والاتحاد السكندرى بالدورى لتصحيح بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الأخيرة.

ورفض الجهاز الفنى مناورات بيتسو

موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز والذى استبعد 4 لاعبين من تشكيلته لمباراة أورلاندو بيراتيس بداعى الإصابة وأثار الغموض حول مشاركتهم وعلى رأسهم اللاعب باكامانى ماهلامبى الذى كان فى صفوف الأهلى وانضم إلى صن داونز فى بداية هذا الموسم، وشدد لاسارتى على عدم التركيز على العناصر الغائبة ووضع كافة الحلول الخاصة بالمباراة وخاصة أن الأهلى يسعى لإيقاف خطورة عناصر صن داونز وأيضًا الأوراق الهجومية سواء المرشحين للبداية أو البدلاء.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اجتماعًا مع حسين الشحات صانع ألعاب الفريق أجل به فكرة الصدام مع لاسارتى وطالب مدير الكرة «الشحات» بضرورة التركيز الشديد فى المستطيل الأخضر وعدم التفكير فى أى أمور خارج الملعب والابتعاد عن العصبية.

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وكان حسين الشحات قد اعتذر عما بدر منه فى مباراة الاتحاد السكندرى بالدورى، وأكد أن انفعاله يأتى لرغبته فى المشاركة والظهور بصورة طيبة ومساعدة الفريق على الفوز.

على صعيد متصل، استقر لاسارتى على ملامح التشكيلة التى يخوض بها لقاء صن داونز المقبل وخاصة بالبدء بطريقة 4-3-3 والتى يعتمد خلالها على غلق منطقة وسط الملعب بثلاثة عناصر لمواجهة سرعات صن داونز.

واستقر لاسارتى على عودة أيمن أشرف لقيادة الدفاع على حساب ياسر إبراهيم كما يعود سعد سمير بعد إراحته فى مباراة الاتحاد على حساب رامى ربيعة من أجل غلق قلب الدفاع وبعد التأكد من جاهزية أيمن أشرف الذى تخلص من آلام الظهر التى طاردته مؤخراً.

الأهلى استقر على إشراك ثنائى الوسط كريم وليد نيدفيد وعمرو السولية وتجرى مفاضلة بين الثنائى حمدى فتحى حال جاهزيته التامة وحسام عاشور لقيادة خط الوسط، ويدرس لاسارتى بقوة عودة النيجيرى جونيور أجاى لمركز رأس الحربة الصريح والاستفادة من قدرات الثنائى ناصر ماهر ورمضان صبحى كصانعى لعب خاصة أن الفريق يحتاج للعب من العمق وسيعتمد على المرتدات ولن يحتاج للاستفادة من مروان محسن مهاجم الفريق الذى يتميز بالطول والكرات العرضية.