رياضة | "ميسي" يتلقى ضربة قوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" يتلقى ضربة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت الشرطة الأرجنتينية والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، خورخي ميسي، لقيامه بدهس سائق دراجة نارية.

ووقع الحادث أمس الخميس، في بلدة روساريو،عندما اصطدمت سيارة والد ميسي بسائق الدراجة النارية الشاب، الذي أصيب بجروح طفيفة فقط وتم نقله للمستشفى، وفقا لمحطة (TN) الأرجنتينية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن خورخي ميسي غادر قسم الشرطة الذي احجتز به بعدما لم يبدأ سائق الدراجة النارية أي إجراءات قانونية ضده.

يذكر أن الحادث وقع جنوبي مدينة روساريو في الحي الذي عاش فيه ميسي طفولته والذي مازال أقاربه يسكنون به.