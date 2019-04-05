الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | "ميسي" يتلقى ضربة قوية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "" يتلقى ضربة قوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت الشرطة الأرجنتينية والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم ، خورخي ميسي، لقيامه بدهس سائق دراجة نارية.

ووقع الحادث أمس الخميس، في بلدة روساريو،عندما اصطدمت سيارة والد ميسي بسائق الدراجة النارية الشاب، الذي أصيب بجروح طفيفة فقط وتم نقله للمستشفى، وفقا لمحطة (TN) الأرجنتينية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن خورخي ميسي غادر قسم الشرطة الذي احجتز به بعدما لم يبدأ سائق الدراجة النارية أي إجراءات قانونية ضده.

يذكر أن الحادث وقع جنوبي مدينة روساريو في الحي الذي عاش فيه ميسي طفولته والذي مازال أقاربه يسكنون به.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا