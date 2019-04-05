رياضة | مفاجأة.. "لاسارتي" يحدد أول الراحلين عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "لاسارتي" يحدد أول الراحلين عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إدارة ناديه برغبته في رحيل الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعقد "لاسارتي" جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وأخطره فيها بعدم رغبته في استمرار المهاجم المغربي في صفوف المارد الأحمر في الفترة القادمة، مطالبا برحيله والتعاقد مع بديل سوبر سواء من الدوري المحلي أو أحدى الدوريات الإفريقية.

وحاول عبدالحفيظ خلال جلسته مع لاسارتي بإقناع المدير الفني بإن اللاعب يمتلك إمكانيات ومهارات عالية وحصل على لقب هداف الفريق والدوري في الموسم المقبل ويحتاج إلى الحصول على فرصة حقيقة إلا أن المدير الفني تمسك بقراره .

وأكد لاسارتي خلال الجلسة أن مراون محسن بات المهاجم رقم واحد في المارد الأحمر، وأن الفريق بحاجة إلى مهاجم آخر صغير السن، خصوصاً أن مروان عمره ثلاثون عاماً، ومستقبله الكروى لن يمتد كثيراً بصفوف الفريق.