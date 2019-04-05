رياضة | اليوم.. الزمالك يخوض تدريبه الأول بالمغرب استعدادا لحسنية أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الزمالك يخوض تدريبه الأول بالمغرب استعدادا لحسنية أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك تدريبه الأول في المغرب، بعد أن وصلت البعثة مساء أمس الخميس في رحلة استغرقت 5 ساعات إلى العاصمة كازابلانكا، ومنها تم استقلال طائرة أخرى إلى أغادير.

ويستعد الزمالك لمواجهة حسنية أغادير بعد غداً الأحد، على ملعب الكبير "أدرار" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضم 20 لاعبا لمواجهة الأحد وهم:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” وعماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبدالسلام.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ويوسف “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر.

Advertisements

خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.

أزمة في حسنية أغادير قبل موقعة الزمالك بالكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني لفريق حسنية أغادير ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ويغيب عن حسنية أغادير 5 للاعبين دفعة واحدة أمام الزمالك لأسباب مختلفة وهم ما تسبب في قلق وحيرة لدى الجهاز الفني للفريق المغربي.

ويغيب عن حسنية أغادير أمام الزمالك كلا من عبد الكريم الباعدي وحكيم باسين، بجانب الثلاثي المصاب المهدي أوبيلا وأيوب المالكي وكريم البركاوي العائد مؤخرا من لتدريبات الفريق بعد غياب دام 4 شهور.

ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"