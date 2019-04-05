رياضة | دي بروين يهاجم مدرب إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي بروين يهاجم مدرب إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البلجيكي كيفن دي بروين إن إنجلترا ستكون مرشحة بجانب فرنسا للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد ظهور المواهب الواعدة مثل فيل فودين وكالوم هودسون-أودوي بالإضافة إلى التشكيلة الحالية القوية.

وشارك فودين الذي تخرج في أكاديمية مانشستر سيتي في التشكيلة الأساسية لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بجانب دي بروين يوم الأربعاء بينما يلعب الجناح هودسون-أودوي مع تشيلسي وأثار الثنائي إعجاب اللاعب البلجيكي.

وأضاف دي بروين لوسائل إعلام بريطانية "أبلغت زملائي الإنجليز قبل أسبوع أن عليهم الفوز ببطولة أوروبا. أعتقد أن إنجلترا مرشحة بجانب فرنسا".

Advertisements

وتابع "أرى أن التشكيلة الحالية ثبتت أقدامها ومع ظهور المواهب الصاعدة فالمستقبل يبدو واعدا".

ولعب هودسون-أودوي مع إنجلترا لأول مرة في مباراتي التشيك والجبل الأسود الشهر الماضي بينما لم ينضم فودين حتى الآن للمنتخب.

ولا يرى دي بروين سببا في استعجال جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا بضم اللاعب البالغ عمره 18 عاما.

وقال "امنحوه الوقت الكافي. المشاركة في مباريات واللعب في التشكيلة الأساسية في مباراة لا يعني أنه يجب أن يلعب في المنتخب... لو تطور فيل بشكل جيد فلديه فرصة الذهاب إلى بطولة أوروبا العام المقبل. سيلعب كثيرا مع إنجلترا".