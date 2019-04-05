رياضة | غدا.. مانشستر سيتي في اختبار سهل أمام برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مانشستر سيتي في اختبار سهل أمام برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض مانشستر سيتي، غدًا السبت، مواجهة غير متكافئة من الناحية النظرية، ضد برايتون في المربع الذهبي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في المقابل، ستجمع المواجهة الثانية بالمربع الذهبي، الأحد المقبل، بين فريقي وولفرهامبتون وواتفورد، اللذين يسعى كل منهما إلى إنهاء عقود من الفشل في هذه المسابقة.

ويلتقي برايتون ومانشستر سيتي، على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، وهو نفس الملعب الذي يستضيف المباراة الأخرى بالمربع الذهبي، بعد غد الأحد.

كما يستضيف هذا الملعب، المباراة النهائية للبطولة في 18 مايو المقبل.

وتصب معظم الترشيحات في صالح مانشستر سيتي، في ظل المستوى الهائل للفريق السماوي في الموسم الحالي، علما بأنه يتطلع إلى الفوز بلقب هذه المسابقة ضمن 4 ألقاب حددها كهدف أساسي لنفسه في الموسم الحالي.

وأحرز مانشستر سيتي بالفعل أول هذه الألقاب وتوج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما يتصدر الفريق جدول مسابقة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول، كما يخوض الفريق بعد أيام قليلة فعاليات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يخوض برايتون، المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، للمرة الثانية فقط في تاريخه، وحقق الفوز في المرة الأولى وكانت في 1983.

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كما يصارع برايتون من أجل ضمان الهروب من شبح الهبوط بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس عشر حاليا.

وبدا أن برايتون في طريقه للخروج من دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تأخر بهدفين نظيفين أمام ميلوال، لكن الفريق انتزع التعادل بهدفين في الوقت القاتل، ثم عبر إلى المربع الذهبي من خلال ركلات الترجيح.

وفي المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي، يلتقي فريقان لم يحقق كل منهما النجاح في هذه المسابقة منذ سنوات طويلة.

وسبق لوولفرهامبتون، التأهل للمربع الذهبي للبطولة 14 مرة سابقة، ولكن آخرها كان في 1998، كما توج الفريق بلقب البطولة 4 مرات سابقة، آخرها كان في 1960.

ويخوض وولفرهامبتون، مباراة الأحد، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مانشستر يونايتد 2-1 منتصف هذا الأسبوع، وهي نفس النتيجة التي فاز بها على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال رايان بينيت مدافع وولفرهامبتون "الوصول للمربع الذهبي في أي مسابقة يكون إنجازا هائلا دائما، بغض النظر عن آخر مرة وصل فيها الفريق لهذه المرحلة".

في المقابل، خسر واتفورد في جميع المرات الأربع التي وصل فيها للمربع الذهبي، منذ أن حقق فوزه الوحيد في المربع الذهبي للبطولة عام 1984.

