رياضة | هوريكانز يبلغ الأدوار الإقصائية بدوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوريكانز يبلغ الأدوار الإقصائية بدوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ كارولاينا هوريكانز الأدوار الإقصائية بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية لأول مرة منذ عقد من الزمن بتغلبه 3-1 ضيفه على نيوجيرزي ديفلز الليلة الماضية.

وافتتح أندي جرين التسجيل لديفلز في الدقيقة الخامسة لكن هذا التقدم لم يدم سوى لخمس دقائق إذ أدرك وارين فوجله التعادل.

ووضع جاستن فولك صاحب الأرض في المقدمة في بداية الشوط الثاني وحسم نينو نيدررايتر تأهل هوريكانز بالهدف الثالث قبل ثلاث دقائق و25 ثانية من نهاية المباراة.

وأنهى هوريكانز أطول غياب لفريق حالي في البطولة عن الأدوار الإقصائية إذ فشل في التأهل إليها منذ 2009.

ورفع كارولاينا رصيده إلى 97 نقطة في المركز السابع في القسم الشرقي ليضمن التأهل ببطاقة دعوة.

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ويحتل ديفلز المركز قبل الأخير في الشرق وله 70 نقطة.

وفي مباريات أخرى فاز تامبا باي لايتنينج 3-1 على مستضيفه تورونتو مابل ليفز وتفوق بافالو سابرز 5-2 على أوتاوا سيناتورز.



وانتصر واشنطن كابيتالز حامل اللقب 2-1 على مونتريال كندينز وتغلب بيتسبرج بنجوينز 4-1 على ديترويت رد وينجز.

واحتاج نيويورك أيلاندرز إلى ضربات الترجيح للفوز 2-1 على فلوريدا بانثرز.

وتغلب بوسطن بروينز 3-صفر على مينيسوتا وايلد فيما انتصر ناشفيل بريدتورز 3-2 على فانكوفر كانوكس.

