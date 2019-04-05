رياضة | موجوروزا تصعد لربع نهائي بطولة مونتيري للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موجوروزا تصعد لربع نهائي بطولة مونتيري للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإسبانية جاربيني موجوروزا حملة الدفاع عن لقب بطولة مونتيري المفتوحة للتنس وبلغت ربع النهائي إثر تغلبها على الروسية مارجريتا جاسباريان.

وواجهت موجوروزا المصنفة الـ19 عالميا منافسة شرسة من جاسباريان المصنفة الـ75 إلا أنها استطاعت في النهاية أن تحسم اللقاء لصالحها بمجموعتين مقابل واحدة بنتيجة 6-3 و6-7 (1-7) و6-2 في ساعتين و39 دقيقة.

وتواجه موجوروزا في ربع النهائي الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش المرشحة السابعة للقب والتي فازت بدورها في ثمن النهائي على المجرية جريتا أرن بواقع 6-0 و6-2.

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وبلغت أيضا ربع النهائي المصنفة الخامسة عالميا الألمانية أنجليكه كيربر المرشحة الأولى للقب إثر تغلبها على التشيكية كارولينا موتشوفا بواقع 6-3 و6-4 لتنافس على بطاقة الدور نصف النهائي مع البلجيكية كريستين فليبكينز، المرشحة السادسة للقب والتي تأهلت عقب فوزها على السلوفينية داليلا ياكوبوفيتش بواقع 6-3 و6-3.

كما تأهلت لربع النهائي أيضا البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المرشحة الخامسة للقب، بعد تغلبها على الكازاخية زارينا دياس 6-3 و6-2 لتضرب موعدا مع الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا، المرشحة الثالثة للقب، التي أطاحت بالصربية إيفانا يورفيتش 6-0 و6-0.

وتجمع مباراة ربع النهائي المتبقية السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا، المرشحة الثامنة للقب، مع الأمريكية ساشيا فيكيري.

وكانت فيكيري قد فازت بصعوبة على اليابانية ناي هيبينو 7-5 و5-7 و7-6 (7-5)، بينما تغلبت ريباريكوفا على السويسرية ستيفاني فويجلي 5-7 و6-2 و6-3.

