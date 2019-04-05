رياضة | ليفربول "طمعان" في ساوثهامتون لإعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول "طمعان" في ساوثهامتون لإعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ساوثهامتون، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد "سانت ميريز"، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

باتت الفرصة سانحة مرة أخرى أمام ليفربول للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ولو بشكل مؤقت.

واشتد الصراع بين ليفربول الوصيف ومانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، على لقب الموسم الحالي.

وفاز سيتي على كارديف سيتي 2 ـ 0 أمس الأربعاء ليستعيد الصدارة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ومع انشغال السيتي بمباراته أمام برايتون بعد غد السبت في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، فإن فوز ليفربول على ساوثهامبتون سيؤمن له الصدارة لمدة 8 أيام على الأقل.

وقال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول: "كل المباريات صعبة في الوقت الحالي، الضغوط تتزايد".

وأضاف: "علينا فقط أن نبقي على أنفسنا في الصراع وبالتالي نحن في حاجة للفوز".

وأشار: "ساوثهامبتون يسعى لنقاط المباراة من أجل البقاء في الدوري الممتاز، سيصارع الفريق بكل ما أوتي من قوة، علينا أن نفوز في كل المباريات".

ويحتل ساوثهامبتون المركز 16 بفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

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وفاز ساوثهامبتون 3 مرات في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة رالف هازنهاتل، ويأمل الفريق أن يسير على نفس النهج أمام ليفربول.

وقال هازنهاتل: "أعتقد أن الجماهير ستحب هذه المباراة، ونحن أيضا".

وأضاف: "نتطلع لهذه المباراة، ستكون أمسية رائعة يوم الجمعة".

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 64 نقطة بفارق نقطة واحدة عن آرسنال وتشيلسي وبفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد.

وبجانب السيتي وليفربول سيتأهل فريقان لدوري أبطال أوروبا، ونظرا لأن آرسنال يمتلك مباراة مؤجلة فإن فرصته ستكون الأقوى عندما يلاقي مضيفه إيفرتون يوم الأحد.

ولم يتعرض آرسنال لأي هزيمة في آخر 6 مباريات، لكن الفريق يعاني خارج أرضه هذا الموسم حيث حصد 19 من أصل 42 نقطة متاحة.

ويتأخر تشيلسي بفارق الأهداف فقط عن آرسنال بعد فوزه على برايتون 3 ـ 0 أمس الأربعاء.

ويلتقي تشيلسي مع ضيفه وست هام في ديربي لندن مساء الاثنين.

كما فاز توتنهام مساء الأربعاء على ضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد.

ويلتقي يوم السبت في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي نيوكاسل مع كريستال بالاس وهيديرسفيلد الذي هبط للدرجة الأولى مع ليستر سيتي وبورنموث مع بيرنلي.