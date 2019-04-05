رياضة | أزمة في حسنية أغادير قبل موقعة الزمالك بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في حسنية أغادير قبل موقعة الزمالك بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق حسنية أغادير ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"

ويغيب عن حسنية أغادير 5 للاعبين دفعة واحدة أمام الزمالك لأسباب مختلفة وهم ما تسبب في قلق وحيرة لدى الجهاز الفني للفريق المغربي.

ويغيب عن حسنية أغادير أمام الزمالك كلا من عبد الكريم الباعدي وحكيم باسين، بجانب الثلاثي المصاب المهدي أوبيلا وأيوب المالكي وكريم البركاوي العائد مؤخرا من لتدريبات الفريق بعد غياب دام 4 شهور.

ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"