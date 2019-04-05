رياضة | وريورز يقهر ليكرز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وريورز يقهر ليكرز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جولدن ستيت وريورز من حسم صدارة القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه 108-90 على مستضيفه لوس أنجليس ليكرز، اليوم الجمعة.

ورفع وريورز رصيده إلى 54 فوزًا و24 هزيمة في صدارة الغرب ويتقدم بانتصارين على دنفر ناجتس الذي خسر 26 مرة.

ومع تفوق وريورز بنتيجة (3-1) في سلسلة مواجهات الفريقين هذا الموسم، أصبح بحاجة إلى فوزين من آخر 4 مباريات لضمان الصدارة دون انتظار نتائج ناجتس.

وأحرز دي ماركوس كازنز 21 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة لوريورز وأضاف البديل كوين كوك 18 نقطة.

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واكتفى ستيفن كوري بـ7 نقاط فيما سجل كيفن دورانت 15 نقطة.

وكان البديل جوناثان وليامز الأكثر تسجيلا في صفوف ليكرز برصيد 17 نقطة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة.

وبعدما فشل في بلوغ الأدوار الإقصائية بالموسم الأول لليبرون جيمس مع الفريق، قررت إدارة النادي عدم إشراك اللاعب فيما تبقى من الموسم ومنحه راحة للتعافي من إصابة الفخذ من أجل العودة بقوة في الموسم الجديد.

ويحتل ليكرز المركز 11 في الغرب برصيد 35 فوزا و44 خسارة.

