رياضة | باكس يتجاوز فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكس يتجاوز فيلادلفيا في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 45 نقطة، ليقود ميلووكي باكس للفوز 128-122 على مستضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

ورفع باكس رصيده إلى 59 فوزا مقابل 20 خسارة، ليضمن صدارة القسم الشرقي، والتمتع بخوض جميع مواجهات الأدوار الإقصائية على أرضه أولا.

ويتقدم ميلووكي بفارق 3 انتصارات على تورونتو رابتورز قبل 3 مباريات من النهاية، لكنه ضمن الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة.

ولو وصل باكس إلى النهائي سيستفيد من اللعب على أرضه أولًا أيضًا، إذ ضمن امتلاك أفضل سجل بين جميع فرق البطولة، وحرم جولدن ستيت وريورز حامل اللقب في آخر موسمين من هذه الأفضلية التي تمتع بها في المواسم الأربعة الماضية.

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وتبادل باكس وسيكسرز السيطرة على كل شوط، لكن الفريق الضيف انتفض قرب النهاية ليحقق الفوز بفارق ست نقاط.

واستحوذ أنتيتوكومبو على 13 كرة مرتدة، فيما سجل كريس ميدلتون 22 نقطة.

وحقق الكاميروني جويل إمبيد، 3 أرقام مزدوجة مع سيكسرز، إذ سجل 34 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

وتلقى سيكسرز الهزيمة الثالثة على التوالي لكنه ظل في المركز الثالث في الشرق برصيد 49 فوزا و30 خسارة.