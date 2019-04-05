رياضة | كينجز يتخطى كافاليرز في دوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينجز يتخطى كافاليرز في دوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز سكرامنتو كينجز 117-104 على كليفلاند كافاليرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية.

وهذا هو الفوز الثالث على التوالي لكينجز على كافاليرز، والثاني هذا الموسم، ولم يخسر أمامه منذ 6 ديسمبر/كانون أول 2017.

وتصدر بادي هيلد قائمة مسجلي كينجز برصيد 23 نقطة، وأضاف زميله بوجدان بوجدانوفيتش 18 نقطة.

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وأحرز جوردان كلاركسون 22 نقطة لكافاليرز.

وفشل الفريقان في بلوغ الأدوار الإقصائية هذا الموسم، إذ يحتل كينجز المركز التاسع في القسم الغربي برصيد 39 فوزا و40 خسارة.

ويأتي كافاليرز في المركز قبل الأخير في الشرق برصيد 19 انتصارا و60 هزيمة، بعدما تلقى الخسارة السابعة على التوالي.