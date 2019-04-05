رياضة | مواعيد مباريات اليوم 5-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم 5-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة والموافق 5 أبريل 2019 عدداً من المباريات القوية وذلك بمختلف البطولات لذلك نرصد لكم عبر "الخليج 365 الرياضي" مواعيدها والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

- الدوري الانجليزي:

ساوثهامبتون × ليفربول: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق خليل البلوشي

- الدوري السعودي:

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القادسية × أحد: اليوم في تمام الساعة الـ5:35 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة KSA Sports HD+2

الفيصلي × الفتح: اليوم في تمام الساعة الـ5:55 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة KSA SPORT +1

الشباب × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD

الاتحاد × الباطن: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD