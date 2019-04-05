رياضة | أزمة في برشلونة قبل مباراة أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة قبل مباراة أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير رياضية إلى أن مهاجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، قد يغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقررة غدا السبت على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني، وذلك أملاً في أن يتعافى بشكل تام قبل مباراة مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة آس إلى أن الفريق الطبي بـ"البلوجرانا" كان يتطلع لتعافي ديمبلي، ليتمكن من اللحاق بمواجهة الأتلتي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن مع الوقت تلاشى هذا الأمل.

ولا يرغب البرسا في المخاطرة والدفع بالمهاجم الفرنسي، متكرر الإصابات، دون تعافيه بشكل تام كي لا يتكرر ما حدث في 13 مارس الماضي حين شارك اللاعب في الدقائق الأخيرة من مواجهة ليون في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال الأوروبي.

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وفي تلك المباراة التي حسمت تأهل الفريق الكاتالوني للدور التالي من البطولة (5-1) بعد التعادل إياباً بدون أهداف، سجل ديمبلي هدفاً لكنه أصيب بتمزق في العضلة الخلفية بالفخذ اليسرى، رغم مشاركته بديلاً في الدقائق الاخيرة، إذ كان يعاني من آلام في المباراة السابقة لها بنفس المنطقة.

لذلك، سيعول المدير الفني للبرسا، إرنستو فالفيردي، على منح لاعبه الفترة الكافية للتعافي بشكل تام كي يكون جاهزاً لمواجهة مان يونايتد المقررة في 10 أبريل الجاري على ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي التشامبيونز ليج.

وفي مواجهة الأتلتي السبت، قد يراهن فالفيردي على البرازيليين كوتينيو ومالكوم في تشكيلته الأساسية، لكنه يلجأ أيضاً لتغيير نظام اللعب من خلال الدفع بأربعة لاعبين في خط الوسط.