رياضة | تفاصيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 (الموعد والقنوات الناقلة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل قرعة كأس أمم إفريقيا 2019 (الموعد والقنوات الناقلة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثاني عشر من شهر أبريل الجاري موعدا لسحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر صيف العام الجاري بمشاركة أربعة وعشرين منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ومن المنتظر أن تنقسم المنتخبات المتأهلة إلى ستةمجموعات بحيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حصلت على المركز الثالث.

وتم توزيع المنتخبات على أربعة مستويات إعتمدت على جملة من المعايير قبل سحب القرعة التي ستجري فعالياتها على سفح الأهرامات.

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وتسبق القرعة وجود بعض الإجتماعات من اجل التعريف بطريقة السحب بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام ويعرض خلالها تاريخ البطولة والمنتخبات الحائزة على اللقب وأبرز اللاعبين.

وحصلت قناة أون سبورت على الحق الحصري لنقل مراسم القرعة التي ستقام في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة كما ستنقل القرعة أيضاً عبر المنصات الرسمي للكاف على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويسعى المنتخب المصري إلى الفوز باللقب وإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل مصالحة الجماهير بعد ضياع حلم التتويج العام قبل الماضي بالسقوط أمام الكاميرون في نهائي الجابون 2017