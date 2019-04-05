رياضة | باريس سان جيرمان يهدد عرش كبير الأندية الإنجليزية

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أبدى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم استعداده لتنفيذ الشروط المالية لحارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، من أجل الظفر بخدماته الموسم المقبل، حسبما أفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية يوم الخميس.

وينتهي تعاقد دي خيا مع يونايتد الموسم المقبل، إذ تبدو المفاوضات بينه وبين إدارة النادي الإنجليزي لتمديد التعاقد متعثرة حتى الآن، في ظل رغبة الحارس الإسباني الدولي في أن يصبح الأعلى أجراً داخل قلعة أولد ترافورد.

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وذكرت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان مستعدة لدفع راتباً أسبوعيا يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني لدي خيا، وهو نفس المبلغ الذي طلبه الحارس للتوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد.