شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني ينفي اتهام حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اتهام حسام حسن المدير الفني لسموحة، بقيام أحد مسئولى الجبلاية بالتقليل منه لدى الجانب السنغالى بعد تلقيه عرضا لتدريب أسود التيرانجا.

قال عبد الغنى إن اتحاد الكرة لم يتلق أي خطاب رسمى من الجانب السنغالى بشأن الرغبة فى التعاقد مع حسام حسن، مشيرا إلى أن الجبلاية ليس لها علاقة بحسام حسن لأنه ليس على قوة أحد المنتخبات الوطنية وبالتالى لا دخل للاتحاد.

وكان حسام حسن أكد أنه يمتلك تسجيلا صوتيا لأحد مسئولى الجبلاية ينصح فيه مسئولى السنغال بعد التعاقد معه.