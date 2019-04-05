شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب تأمين إضافى للبعثة فى جنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس البعثة مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا مضاعفة تأمين البعثة بسبب الأوضاع الأمنية في جنوب أفريقيا وذلك قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي. ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. Advertisements وإستجابت السفارة المصرية والأمن الجنوب افريقي لطلب رئيس البعثة الأهلاوية على الفور وتم تخصيص قوة أمنية لمرافقة البعثة الحمراء فى كافة تنقلاتها . وأطمأن الدرندلي على توفير أفضل أجواء ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة المقرر له يوم 13 أبريل المقبل كما يواصل سمير عدلي المدير الإداري من جهوده لترتيب إقامة الفريق.

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