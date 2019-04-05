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مجدى عبد الغنى يرد على حسام حسن بسبب عرض تدريب السنغال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على اتهام حسام حسن المدير الفني لسموحة، بقيام أحد مسئولى الجبلاية بالتقليل منه لدى الجانب السنغالى بعد تلقيه عرضا لتدريب أسود التيرانجا.

قال عبد الغنى إن اتحاد الكرة لم يتلق أي خطاب رسمى من الجانب السنغالى بشأن الرغبة فى التعاقد مع حسام حسن، مشيرا إلى أن الجبلاية ليس لها علاقة بحسام حسن لأنه ليس على قوة أحد المنتخبات الوطنية وبالتالى لا دخل للاتحاد.

وكان حسام حسن أكد أنه يمتلك تسجيلا صوتيا لأحد مسئولى الجبلاية ينصح فيه مسئولى السنغال بعد التعاقد معه.

 

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