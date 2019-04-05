كيليان مبابي وبيليه يلتقيان في باريس لأول مرة

ترجمة- محمد بشاري

ذكر موقع فرونس افو الفرنسيfrance info أن النجم الفرنسي كيليان مبابي وأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ألتقيا للمرة الأولى أول أمس الثلاثاء بأحد الفنادق في باريس .

وأضاف الموقع أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عبر عن فرحته من لقاء معجزة الشباب لكرة القدم. وذكر الموقع أنه كان من المقرر بالفعل عقد لقاء بين النجمين في خريف عام 2018 ، لكن الحالة الصحية لبيليه لم تسمح بذلك.

وأشار الموقع إلى أن بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات كان قد أشاد بمبابي بعد فوز منتخب فرنسا بمونديال روسيا .