الارشيف / اخبار الرياضه

كيليان مبابي وبيليه يلتقيان في باريس لأول مرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ترجمة- محمد بشاري

ذكر موقع فرونس افو الفرنسيfrance info  أن النجم الفرنسي  كيليان مبابي وأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ألتقيا  للمرة الأولى أول أمس  الثلاثاء بأحد الفنادق في باريس .

وأضاف الموقع أن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عبر عن فرحته من لقاء معجزة الشباب لكرة القدم. وذكر الموقع أنه كان من المقرر بالفعل عقد لقاء بين النجمين في خريف عام 2018 ، لكن الحالة الصحية لبيليه لم تسمح بذلك.

وأشار الموقع إلى أن بيليه الفائز بكأس العالم ثلاث مرات كان قد  أشاد  بمبابي بعد فوز منتخب فرنسا  بمونديال  روسيا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيليان مبابي وبيليه يلتقيان في باريس لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا