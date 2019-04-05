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محمد صلاح يخشى مفاجأت ساوثهامبتون ضد ليفربول فى الدوري الانجليزي

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كتب - مروان عصام

يخوض محمد صلاح نجم منتخب مصر اختباراً جديداً مع نادى الذى يحل ضيفاً على ساوثهامبتون فى التاسعة مساء الجمعة بملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 80 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثانى، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

 

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