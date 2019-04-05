دورياً: الهلال لا يخسر بوجود «المعيوف»

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:

تألق حارس الفريق الهلالي عبدالله المعيوف في لقاء الحزم و الهلال ضمن الجولة الـ 26 من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد ابعاده العديد من الهجمات وإبقاء النتيجة لصالح الهلال والذي فاز في اللقاء الأزرق على حزم الصمود بثلاثة اهداف لهدفين.

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وقد امتدحت جماهير الأزرق عبدالله المعيوف ووصفته بالمنقذ حيث نسبت بأنه المساهم الاول في الفوز وتحقيق الانتصار.

ويقدم المعيوف في الفترة الاخيرة مستويات رائعة مع فريقه الهلال وقد قاد حراسة الهلال هذا الموسم في الدوري خمسة مباريات كأساسي ومباراة كبديل الحبسي و فاز الهلال مع المعيوف في اربعة مباريات كانت امام الحزم والفيصلي والاتحاد والاهلي و تعادل مباراتين كانت امام التعاون والرائد.

يذكر أن عبدالله المعيوف هو الحارس الأساسي للهلال في بطولة دوري ابطال اسيا و قد تألق امام العين الاماراتي والدحيل القطري.