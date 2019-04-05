سالم الدوسري لجماهير الهلال: احذروا من هؤلاء!

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح :

طالب اللاعب سالم الدوسري الجماهير الهلالية بعدم الالتفات للشائعات الموجهة ضده – بحسب قوله – وذلك بعد حركته التي تداولتها بعض الجماهير الرياضية في حديث رئيس النادي الامير محمد بن فيصل للاعبين عقب لقاء الحزم والهلال ببطولة دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اشارت بعض الجماهير إلى أن سالم الدوسري غير معجب في حديث محمد بن فيصل.

وقد تحدث الدوسري عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً : من يحاول نشر الشائعات او التفسير على هواه لا يعلم ماهو نادي الهلال ولا بيئة نادي الهلال جميعنا ادارة وجهاز فني ولاعبين يجمعنا الحب والاحترام ونعمل لاسعادكم ولن يستطيع كائناً من كان ان يهز ثقتنا ببعضنا .. ‏احذروا ممن يحاول ان يصطاد في الماء العكر.

يذكر أن الهلال تغلب على الحزم بثلاثة اهداف لهدفين ورفع رصيده النقطي إلى 60 نقطة.