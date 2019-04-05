وفد تراخيص آسيا ينهي زيارة لأندية وملاعب السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى وفد إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم المكون من الألماني جورين شليم والبرتغالي بيدرو كوريا، زيارتهم لعدد من أندية وملاعب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بزيارة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

زار الوفد على مدار الأيام الماضية أندية الاتفاق والفتح والباطن والفيحاء، وكذلك ملاعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، وملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورافق الوفد الآسيوي ممثلون من رابطة الدوري السعودي للمحترفين في جولاته التفقدية، في إطار الجولات الاعتيادية التي تقوم بها إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم دوريا للأندية في مختلف الدول.