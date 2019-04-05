ريال مدريد يقترب من رابيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد أفادت تقارير صحفية بأن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان للحصول على خدماته في الصيف في صفقة انتقال حر. وأفاد تقرير نشرته صحيفة «ال موندو ديبورتيفو» بأن اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب نقلها زين الدين زيدان مدرب الفريق، حيث يسعى المدرب الفرنسي لإبرام صفقة مع مواطنه، بعدما أعطى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة. ولم يشارك رابيو (23عاما) مع باريس سان جيرمان خلال الأربعة أشهر الماضية، وادعت تقارير إعلامية سابقة أن برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب مقابل 40 مليون يورو الصيف الماضي ولكن المفاوضات توقفت.



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