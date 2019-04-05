عموري يرفض العين ويتمسك بالتجديد للهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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رفض الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» العرض الذي قدمه له المشرف على فريق كرة القدم بنادي العين محمد عبيد للعودة إلى صفوف فريقه السابق، وأكد للمسؤولين في نادي الهلال رغبته في تجديد العقد والبقاء مع النادي العاصمي موسما آخر لتعويض غيابه خلال الفترة الماضية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وفتح عبيد الباب أمام عودة عموري الذي انتقل للهلال مطلع الموسم الحالي، وقال عبيد في تصريحات تلفزيونية لإحدى القنوات الرياضية الإماراتية إن هناك إمكانية لعودة عموري مرة أخرى لنادي العين ولكن القرار في يد اللاعب.
وأضاف «عموري لاعب إماراتي، ولعب لنادي العين سابقا ويعتبر بيته في الأساس، لكنه يرتبط بعقد احترافي الآن مع ناد آخر، ونتمنى عودته سريعا للعب الكرة مجددا».
ولم يحقق نادي الهلال الاستفادة الكاملة من اللاعب الإماراتي عموري بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر الصيف الماضي قادما من نادي العين الإماراتي براتب كبير للغاية لم تفصح عنه إدارة الزعيم حتى الوقت الحالي.
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