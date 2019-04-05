الأخضر يتراجع مركزين قاريا وعالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزين قاريا وعالميا في الترتيب الشهري الجديد الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، حيث جاء في المركز الـ 72 عالميا والسابع آسيويا.

Advertisements

وتواجد الأخضر في المركز السابع آسيويا وفي المرتبة نفسها على المستوى العربي كما تواجد في المركز الثالث خليجيا، وتصدر المنتخب البلجيكي الترتيب عالميا، وجاءت بعده فرنسا وصيفا، ثم البرازيل.

واقتنص منتخب إنجلترا المركز الرابع من كرواتيا التي تراجعت للمركز الخامس، كما تراجع منتخب البرتغال إلى المركز السابع في الوقت الذي تقدم فيه منتخب أوروجواي للمركز السادس، وجاء منتخب سويسرا في المركز الثامن يليه منتخب إسبانيا في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر، وتراجع منتخب ألمانيا ثلاثة مراكز محتلا المركز الثالث عشر.

الـ 5 الأوائل عالميا: