الأخضر يتراجع مركزين قاريا وعالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مركزين قاريا وعالميا في الترتيب الشهري الجديد الذي كشف عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أمس، حيث جاء في المركز الـ 72 عالميا والسابع آسيويا.
وتواجد الأخضر في المركز السابع آسيويا وفي المرتبة نفسها على المستوى العربي كما تواجد في المركز الثالث خليجيا، وتصدر المنتخب البلجيكي الترتيب عالميا، وجاءت بعده فرنسا وصيفا، ثم البرازيل.
واقتنص منتخب إنجلترا المركز الرابع من كرواتيا التي تراجعت للمركز الخامس، كما تراجع منتخب البرتغال إلى المركز السابع في الوقت الذي تقدم فيه منتخب أوروجواي للمركز السادس، وجاء منتخب سويسرا في المركز الثامن يليه منتخب إسبانيا في المركز التاسع ثم الدنمارك في المركز العاشر، وتراجع منتخب ألمانيا ثلاثة مراكز محتلا المركز الثالث عشر.
الـ 5 الأوائل عالميا:
- بلجيكا
- فرنسا
- البرازيل
- إنجلترا
- كرواتيا
- الـ 5 الأوائل عربيا:
- تونس (28 عالميا)
- المغرب (45 عالميا)
- قطر (55 عالميا)
- مصر (57 عالميا)
- الإمارات (67 عالميا)
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